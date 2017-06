Nos vamos a vivir un festival diferente lleno de música, color y buena actitud. La Granja Bonnaroo nos espera del 8 al 11 de junio en Manchester Tennessee, fechas en las que disfrutaremos de artistas como U2, Red Hot Chili Peppers, The Weeknd, Dua Lipa, Chance the rapper, Tove Lo, The XX y muchos más.