Aladdín La Película

ALADDÍN, la apasionante adaptación de acción real del clásico animado de Disney de 1992, es la emocionante historia del encantador joven callejero Aladdín, la valiente y decidida Princesa Jasmín y el Genio, que puede ser la clave de su futuro. ALADDÍN está dirigida por Guy Ritchie (Sherlock Holmes, The Man from U.N.C.L.E.), que aporta su singular estilo de rápida acción visceral a la ficticia ciudad portuaria de Agrabah, y está escrita por John August (Dark Shadows, Big Fish) y Ritchie, basada en ALADDÍN de Disney. La película es protagonizada por: Will Smith (Ali, Hombres de negro) como el gran Genio; Mena Massoud (Tom Clancy’s Jack Ryan) como Aladdín, el desafortunado pero encantador joven callejero; Naomi Scott (Power Rangers) como la Princesa Jasmín, la hermosa y decidida hija del Sultán; Marwan Kenzari (Murder on the Orient Express) como Jafar, el poderoso hechicero; Navid Negahban (Homeland) como el Sultán preocupado por el futuro de su hija; Nasim Pedrad (Saturday Night Live) como Dalia, la mejor amiga y confidente de espíritu libre de la Princesa Jasmín; Billy Magnussen (EN EL BOSQUE) como el apuesto y arrogante pretendiente Príncipe Anders; y Numan Acar (The Great Wall) en el rol de Hakim, la mano derecha de Jafar y capitán de los guardias del palacio.