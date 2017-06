Orange Is the New Black SINOPSIS

Apartir de este viernes 9 de junio, llegará a la plataforma de Netflix la quinta temporada de su exitosa serie ‘Orange is the New Black’, una de las favoritas del público.



La temporada 5 no será la última, ya que Netflix la renovó la serie para unas temporadas 6 y 7. Esto supone que la sería llegará hasta, al menos, 2019.