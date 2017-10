Timucin Fabian Kwong Wah Aluo o más conocido como Jax Jones es un DJ, productor y compositor ingles se dio a conocer en 2014 con el sencillo "I Got U" de Duke Dumont, alcanzando el número uno en el Reino Unido y su sencillo "You Do not Know Me" con Raye, lo ha llevado hasta ahora ha alcanzar el número uno en tres países.

Creció en un ambiente lleno de géneros musicales como rap, gospel, Afro-beat y Productores como The Neptunes, Timbaland y Rodney Jerkins formaron sus horizontes musicales y su fascinación por la anatomía de una sección rítmica. Después de haber estudiado guitarra clásica desde temprana edad, Jax tomó beat-making a los 15 años después de descubrir un programa de producción musical de su amigo.

Tiempo después sus padres le animaron a ir a la universidad a los 18 años. Optando por permanecer más cerca de Raw Materials, rechazó una entrevista en Oxford para asistir a Brunel, A pesar de un viaje de dos horas, Jax fue de conferencias al estudio diariamente para trabajar en su arte.

Después de la graduación, Jax alquiló un estudio en Sydenham, en la cual compró un computador Mac para seguir trabajando en su música, pasado un tiempo se hizo amigo de Duke Dumont, en la que desarrolló un interés por la música house y juntos co-escribieron y produjeron "I Got U", "Will not look back" y "Ocean Drive".

Cabe destacar que su tema You Do not Know Me", se convirtió en su mayor éxito en solitario, alcanzando el Top Ten en numerosas listas de todo el mundo, Jones ha lanzado su más reciente sencillo “Instruction” con Demi Lovato y Stefflon Don.