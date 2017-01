“Nunca imagine que visitaría Colombia” dijo Ed Sheeran a LOS40

Los 40 Colombia estuvo en exclusiva con Ed Sheeran minutos antes de su concierto en Bogotá.

Escúcha la entrevista aquí:



“Nunca imagine que visitaría Colombia” dijo Ed Sheeran a Los 40 Principales.

Roberto Cardona: ¿Qué piensa de las plataformas de streaming como Spotify, Deezer, Spotify?

Ed Sheeran: 'Tengo mi música almacenada en Spotify, Deezer pero en estos momentos estoy más concentrado en hacer grandes conciertos como Australia, Nueva Zelanda y ahora en de Colombia, visitar varias ciudades de suramérica. Sin embargo, depende del consumidor pues hay gente que la consume por estas plataformas'

Roberto Cardona: ¿Y qué piensa de TIDAL, la plataforma que Taylor Swift no soporta?

Ed Sheeran: 'Mi álbum salió hace un año y es una plataforma muy nueva y ahora estoy concentrado en mis presentaciones pero seguramente cuando saque mi segundo disco estará en esta plataforma'

Roberto Cardona: ¿Tiene un público en mente para su álbum 'Multiply'?

Ed Sheeran: 'No tengo un público específico para mi música, prefiero no ponerle cara a las personas a las que les escribo las canciones. No me quiero enfocar en 'para quién' le voy a escribir la canción pues seguramente después me podría decepcionar al saber que no era el público al que realmente quería que llegará la canción'

Robeto Cardona: Le voy a decir algunas palabras y me va decir lo primero que se le venga a la mente.

Ed Sheeran:

Ariana Grande: Big Sean

Guitarra: Pic

Wembley: Stadium

Taylor Swift: Cats

Noel Gallagher: Oasis

Música: Listen

Tatuajes: Ouch

Colombia: Maravilloso nunca habia estado en un pais asi, vi un video de los fanas entrando y solo lo puedo comparar con Manila que me recibieron asi.

Multiply (Segundo disco): Plus

'Lego house': Canción

Radio: Los 40, que bueno encontrarlos por aca estan en todo el mundo. ¡De verdad los quiero!