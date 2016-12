Somos la emisora oficial del festival

El Festival Estéreo Picnic 2017 llega con una nueva versión recargada de los mejores artistas del mundo y Colombia.

Como siempre nos tiene acostumbrados, vendrá con todo el aire natural que lo ha caracterizado y el espacio acogedor nos llevará a tener una experiencia musical única.

Ya se anunciaron las fechas oficiales para la versión 2017, del 23 al 25 de marzo.

El Festival ha tenido artistas de la talla de Florence and The Machine, Snoop Dogg, Mumford & Sons, The Killers, Red Hot Chili Peppers, New Order, MGMT, Los Fabulosos Cadillacs, Bomba Estéreo, Tiësto o Nine Inch Nails, entre otros.

Este es el Line-up completo por días del Estéreo Picnic