Los 40 es la emisora oficial del concierto de Justin Bieber

Justin Bieber llega a Colombia con su Purpose World Tour en 2017, una gira que inició en 2015 y que lo ha llevado a recorrer países como Estados Unidos, Canadá, Japón, Francia, Alemania, Noruega, entre otros.

Prepárate para cantar a todo pulmón "One Less Lonely Girl", "Love Yourself", "Sorry", "I Wanna Love You", "Cold Water", entre otros tantos éxitos, que han hecho de Justin uno de los artistas más prometedores del pop mundial.

Este 12 de abril en el Estadio El Campín, es la cita para que disfrutes de un show que hace una parada en Colombia para que no pares de gritar.

LOS 40 ES LA EMISORA OFICIAL. Gana entradas muy pronto.