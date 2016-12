Ed Sheeran reaparece en las redes sociales de una extraña manera

Tras una larga ausencia, el británico Ed Sheeran ha vuelto a actualizar las mismas redes sociales en las que tan activo se había mostrado en el pasado para publicar tanto en sus cuentas de Instagram como de Twitter una imagen de un fondo azul que no incluye ningún mensaje y a la que él no ha querido añadir ninguna explicación.

El cantante también ha convertido esa publicación en su fotografía de perfil en ambas plataformas, llevando a muchos a especular con la posibilidad de que esté tratando de generar expectación ante un hipotético nuevo trabajo discográfico.

Hace exactamente un año el intérprete anunciaba a través de ese mismo medio que necesitaba desaparecer temporalmente para tomarse unas merecidas vacaciones que finalmente aprovechó para viajar junto a su novia Cherry Seaborn.

"Hola a todos. Voy a descansar y desconectar de mi teléfono, los emails y las redes sociales durante un tiempo. Me he divertido mucho estos últimos cinco años, pero me he dado cuenta de que he acabado viendo el mundo a través de una pantalla y no con mis propios ojos. Así que ahora voy a aprovechar que no tengo nada que hacer ni ningún sitio en el que estar para viajar por el mundo y ver todo lo que me he perdido. A mi familia y amigos, sé que si me queréis entenderéis que desaparezca durante un tiempo, y a mis fans, sabed que el tercer disco ya está en camino, y es el mejor hasta ahora", anunciaba Ed, fijando su retorno para el siguiente otoño.

El regreso del premiado artista a la esfera virtual se ha producido dos semanas después de que volviera a los escenarios por una buena causa, actuando frente a 350 afortunados en el marco de un evento benéfico celebrado en el Museo de Historia Natural de Londres con el objetivo de recaudar dinero para un nuevo hospicio para niños. Antes de comenzar su actuación, Ed quiso disculparse de antemano con su público por si estuviera un poco 'oxidado' tras más de un año sin tocar.

"Es el primer concierto que doy este año, así que por favor, tened paciencia conmigo. Pero es agradable estar de vuelta. Me tomé todo un año sabático. Estuve en Japón durante más o menos un mes", explicó Sheeran