Ariana Grande ha protagonizado su más reciente video "My favorite Part" con su novio, el rapero Mac Miller y al parecer la intérprete está feliz de poder plasmar el amor de su actual relación en el material audiovisual.

Y aunque no es la primera vez que trabajan juntos, pues ya lo habían hecho en 2013 cuando Ariana lanzaba "Right There" con Big Sean su pareja en ese momento, lo que sí queda claro es que la cantante aprovechó este lanzamiento para gritar a los cuatro vientos lo enamorada que está en este momento del artista.

"Esta vez dejé mi tienda de comestibles, tuve un plato de Cheerios, me enamoré de mi vecino a través de la pared telepáticamente y llovió en mi apartamento. Te amo @larryfisherman. Hicimos otro dúo cool y me gusta tu voz cantando" escribió la enamorada intérprete.