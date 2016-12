James Corden nos ha divertido y deleitado con el popular "Carpool Karaoke" que nos ha mostrado el talento impresionante de muchas celebridades de la música que todos admiramos.

Pues en esta época de navidad el talentoso presentador nos ha dejado sin palabras con un bonito compendio de varios artistas que pasaron por su show en su popular camioneta. En este video podemos ver a Mariah Carey, Lady Gaga, Adele, Selena Gomez, Gwen Stefani, Red Hot Chili Peppers, Chris Martin y hasta Sir Elton John, interpretando el clásico de navidad, “All I Want For Christmas Is You”.

Te lo dejamos aquí para que lo disfrutes.