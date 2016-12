Kim Kardashian no siempre ha tenido fotos sexys en sus redes sociales y aunque la gente la relacione con belleza y exhuberancia, esta vez la celebridad dejó ver su lado no tan sensual en una foto.

Se trata de una imagen que fue tomada para una campaña en 2013 que ha sido compartida por Carine Roitfeld en sus redes y que posteriormente fue reposteada por el sitio de Keeping Up With the Kardashians.

En esta portada de CR- 3 la celebridad sale con su boca llena supuestamente de gelatina, por lo que muchos que ven hoy la imagen se preguntan ¿qué pasó con una de las partes más provocartivas de la polémica celebridad?

Y es que a pesar de ahora lucir sexy, es cierto que Kim tuvo que pasar por un proceso de transformación por el cual ahora luce como una completa mamacita.