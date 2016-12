Camila Cabello arremete contra sus ex compañeras de Fifth Harmony

Al igual que ya sucedió cuando Zayn Malik decidió 'desertar' de One Direction, la salida de Camila Cabello del grupo Fifth Harmony se ha visto casi automáticamente sucedido de un cruce de acusaciones entre las jóvenes, que afirman, por una parte, que la joven avisó a sus antiguas compañeras de su decisión de una forma fría e impersonal a través de su representante, y por otra, que su abandono era ya algo más presumible.

Así ha querido hacérselo saber ahora Camila a todos sus seguidores a través de un largo mensaje publicado este martes -un día después de que Fifth Harmony anunciara su partida sin avisarla supuestamente con anticipación- a través de su cuenta de Instagram.

"Cuando tenía 15 años, tuve la suerte de que me pusieran en un grupo con otras cuatro chicas. Eras cinco completas desconocidas que hasta aquel entonces ni siquiera sabíamos las unas de la existencia de las otras, pero a las que nos habían dado la oportunidad de cumplir un sueño juntas. Han pasado ya casi cinco años, y ha sido el capítulo más importante de mi vida hasta la fecha. Me siento muy orgullosa de todo lo que hemos conseguido juntas, y siempre me alegraré de haber formado parte de ello... Me sorprendí mucho al leer el comunicado de Fifth Harmony, publicado en su cuenta sin mi conocimiento. Las chicas sabían cómo me sentía gracias a las largas y necesarias conversaciones acerca de nuestro futuro que mantuvimos durante las giras. Decir que las informé de que 'iba a dejar el grupo' a través de mi representante es, sencillamente, incierto. Tal y como las chicas han dicho en el comunicado, yo también tenía previsto seguir con mis proyectos en solitario en Año Nuevo, pero no quería que las cosas acabaran así", afirma Camila ahora,

Sin embargo, y al igual que ya han hecho Ally Brooke, Normani Kordei, Dinah Jane y Lauren Jáuregui, Camila ha asegurado no guardar ningún rencor a las integrantes del ahora cuarteto, a quienes solo desea lo mejor de cara al futuro.

"Por mucho que me entristezca dar carpetazo a este capítulo de esta forma, seguiré animando y apoyando a las chicas tanto en solitario como en grupo. Les deseo todo lo mejor, todo el éxito y la felicidad del mundo".