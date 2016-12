George Michael fallece a los 53 años

George Michael, quien saltó al estrellato con WHAM! y gozó de una larga y laureada carrera como solista en la que estuvo rodeado de polémica, falleció el domingo a los 53 años de edad, informó su publicista.

Michael gozó de inmensa popularidad en las primeras etapas de su carrera como ídolo de las adolescentes, con éxitos tales como "Wake Me Up Before You Go-Go", "Young Guns (Go For It)" y "Freedom".

Como solista, se desarrolló en un cantante y compositor más serio, elogiado por la crítica por su enorme rango vocal.

Michael, con un enorme atractivo y dominio del escenario, formó el grupo WHAM! con su amigo de la escuela, Andrew Ridgeley a inicios de la década de 1980. Con la ayuda de MTV, el colorido dueto cruzó el Atlántico para ganar popularidad en Estados Unidos.