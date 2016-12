Lindsay Lohan trabaja en la secuela de ‘Chicas Pesadas’

La actriz Lindsay Lohan tiene tantas ganas de volver a meterse en la piel de su personaje Cary Heron de la exitosa comedia 'Chicas Pesadas' que, harta de esperar a que el estudio cinematográfico diera luz verde a una secuela, decidió hace tiempo ponerse manos a la obra ella misma para escribir la continuación de la historia. Por el momento, la guapa pelirroja ya ha completo las líneas generales del argumento para contar así con un arma con la que ejercer presión.

"Me he esforzado mucho para que se ruede 'Chicas Malas 2', pero escapa a mi control. Sé que Tina Fey [productora de la cinta original y una de sus protagonistas] y Lorne Michaels [otro de los productores] y todo el equipo de la Paramount están muy ocupados, pero yo voy a seguir insistiendo y esforzándome para sacar adelante el proyecto. Ya he escrito hasta un esbozo de la trama y de los personajes, solo necesito una respuesta. Sé que Mark Waters, el director, estaría encantado de volver", aseguró la intérprete, asentada desde hace unos años en Londres, durante una entrevista a la CNN a través de Facebook Live.

De hecho, Lindsay ya tiene en mente incluso parte del reparto -aparte del original se podría suponer- con el que le gustaría rodearse para esta nueva aventura.

"Me encantaría poder contar con Jamie Lee Curtins [con quien trabajó en la comedia juvenil 'Ponte en mi lugar' ('Un viernes de Locos' en Latinoamérica)] y Jimmy Fallon para la película", afirmó entusiasmada.

A falta de planes en firme para retomar la historia de las chicas más populares -y crueles- del instituto, a pesar de todo el trabajo duro de Lindsay, Tina Fey ya anunció este mismo año que la película será llevaba al teatro en forma de un musical en el que ha colaborado con su marido, el compositor Jeff Richmond, y que se estrenará en Washington en 2017.