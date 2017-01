Conoce el line-up del Festival Coachella 2017

El Coachella Valley Music and Arts Festival llegará el mes de abril en una nueva y alucinante edición en el Empire Polo Field en la ciudad de Indio California.

Este martes se conoció el lineup oficial que tiene grandes artistas de la música que ha enloquecido a sus seguidores. Radiohead, Beyoncé y Kendrick Lamar encabezarán el cartel que además tiene nombres de la talla de Bon Iver, Dj Snake, Nicolas Jaar, Two Door Cinema Club, Martin Garrix, Mac Miller, Lorde, Justice, New Order, Empire of the Sun, Steve Angello y más.

Dos fines de semana llenos de todo tipo de sonidos serán el deleite de sus asistentes del 14 al 16 de abril y entre el 21 al 23 de abril.

Las entradas costarán en promedio 399 dólares para admisión general, de 474 dólares para una admisión con transporte incluído, el campamento tendrá un valor de 133 dólares. Por su parte la entrada VIP estará en un valor aproximado de 899 dólares.

La cultura y la buena energía de este clásico festival llegará a los amantes de la música y la venta de la boletería iniciará este miércoles a las once de la mañana (costa oeste de Estados Unidos).