Detienen a 16 sospechosos vinculados con el robo a Kim Kardashian

Tres meses después de que Kim Kardashian sufriera un dramático robo a mano armada en el lujoso apartamento en el que se hospedaba durante la Semana de la Moda de París, un suceso que acabó con la estrella de la telerrealidad maniatada al tiempo que los ladrones se hacían con un botín valorado en cerca de nueve millones de euros, la policía parisina ha logrado identificar y detener a 16 sospechosos ligados a tan mediático incidente.

Según la información de la que se han hecho eco varios medios de comunicación, la clave que ha permitido finalmente hacer avances significativos en un caso que parecía estancado desde hacía meses reside en el ADN hallado en una de las exclusivas piezas de joyería sustraídas, que fue encontrada recientemente por las autoridades y ahora ha servido para estrechar el cerco a los ladrones.

Por el momento se desconoce el grado de vinculación de los 16 sospechosos con el atraco que acaparó todos los titulares de la prensa internacional hace tres meses, aunque poco después de que tuviera lugar se barajó la teoría de que fueran cinco los atacantes que, disfrazados algunos de agentes de policía, accedieron al exclusivo hotel donde se alojaba Kim después de neutralizar al portero y, a eso de las 3 de la mañana -hora local-, abandonaron el edificio con total impunidad y cargados con cuantiosos objetos de valor pertenecientes a la estrella televisiva.

Los progresos que parece haber alcanzado la investigación coinciden en el tiempo con el regreso a la vida pública de Kim Kardashian, quien hasta ahora permanecía recluida en su hogar con el objetivo de poder superar tan traumático episodio y también para ayudar a su marido, el rapero Kanye West, a superar los problemas de salud que ha padecido últimamente.

Durante ese tiempo, varias fueron las hipótesis que se tomaron en consideración a la hora de arrojar algo de luz sobre el modus operandi de los criminales, entre las que destacaba la posibilidad de que los ladrones fueran asistidos por miembros del equipo de seguridad de la socialité.

"Fue un trabajo interno, no cabe duda, la manera en que se desarrolló todo fue demasiado precisa. Cuando digo que fue trabajo interno, me refiero a que hubo alguien del equipo de Kim y Kanye o del complejo de apartamentos involucrado. Se colaron en el piso sabiendo que el único guardaespaldas de Kim no estaría, y sabían dónde estaban guardadas las joyas. Era la oportunidad perfecta", revelaba una fuente a la emisora australiana KIIS 1065.