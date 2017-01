'La La Land' bate récords en los Globos de Oro

Como vaticinaban todas las apuestas, el musical 'La La Land' de Damien Chazelle se ha convertido en el gran ganador de esta edición de los Globos de Oro celebrada ayer domingo en el hotel Beverly Hilton de Los Ángeles al alzarse ganadora en las siete categorías en las que estaba nominada, incluyendo Mejor Actor y Mejor Actriz de Comedia o Musical para sus protagonistas -Ryan Gosling y Emma Stone-, Mejor Película Comedia o Musical, Mejor Banda Sonara, Mejor Canción por el tema 'City of Stars' de Benj Pasek y Justin Paul, Mejor Director y Mejor Guion.

De esta forma, la cinta sobre un pianista de jazz y una joven aspirante a actriz que se enamoran con la meca del cine como telón de fondo ha demostrado una vez más que no hay nada que le guste más a Hollywood que recompensar los guiños a su propia industria, que en este caso ha valido además para romper el anterior récord de la cinta más galardonada, que hasta ahora ostentaban 'Alguien voló sobre el nido del cuco' y 'Expreso de medianoche' con seis premios cada una.

Uno de los momentos más emotivos de la velada lo protagonizó el propio Ryan Gosling al rendir un sentido homenaje a la madre de sus dos hijas, Eva Mendes -con quien conforma una de las parejas más discretas del panorama actual-, para agradecerle todo el apoyo que le brindó a la hora de abordar un proyecto tan exigente que le ha permitido ver recompensado su talento como cantante y bailarín.

"Me gustaría tratar de darle las gracias a una persona en concreto, y decir que mientras yo estaba bailando y cantado y tocando el piano, pasándomelo en grande y viviendo una de mis mejores experiencias en el cine, mi mujer estaba criando a nuestra pequeña, embarazada de la segunda, y ayudando a su hermano en su lucha contra el cáncer. Si ella no se hubiese echado a la espalda toda esa carga para que yo pudiera disfrutar de esa experiencia, esta noche no estaría aquí sobre el escenario. Así que muchas gracias, amor mío", aseguró emocionado el intérprete tras recoger la estatuilla.

Su compañera de reparto Emma Stone optó por dedicar su premio a su familia por todos los sacrificios que realizaron en el pasado en favor de su carrera y al resto de "soñadores" que, como su personaje, han pensado alguna vez en rendirse.

"Tengo que comenzar dándole las gracias a mi maravillosa madre. Gracias, mamá, por todo. Me mudé aquí hace 13 años esta semana, sin mi madre, mi padre o mi hermano, que lleva soportándome toda su vida. Gracias, Spence, eres el mejor. Esta es una película sobre soñadores, y creo que la esperanza y la creatividad son dos de las cosas más importantes de este mundo y sobre eso trata esta cinta. Es una película para soñadores. Quiero compartir esto con todas las personas creativas a las que alguna vez les han dado con la puerta en las narices y con todas aquellas personas que se resisten a tirar la toalla", afirmó la guapa pelirroja desde el escenario.

Las otras grandes favoritas de la noche, 'Manchester By The Sea' y 'Moonlight', tuvieron que conformarse con llevarse a casa únicamente los premios a Mejor Actor o Actriz en una Película Dramática para Casey Affleck en el caso de la primera y Mejor Película en la categoría de Drama para la segunda.

En las categorías televisivas, 'The Crown', 'Atlanta', 'The People v. O.J. Simpson: American Crime Story' y 'The Night Manager' se convirtieron en las grandes ganadoras con tres Globos de Oro cada una, incluyendo en el caso de esta última el de Mejor Actor en una Mini Serie o Película para televisión para Tom Hiddleston y los premios a Mejor Actor y Actriz de Reparto en la misma categoría para Hugh Laurie y Olivia Colman.