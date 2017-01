Critican a Shakira por subir esta foto a Instagram

Shakira ha estado muy activa en sus redes sociales en donde comparte los momentos más importantes que vive junto a su familia y fanáticos. En esta oportunidad, la barranquillera compartió una foto de la fiesta de Reyes en donde se ve muy feliz y motivada.

Sin embargo, algunos fanáticos empezaron a criticar el color de su pelo pues según ellos, se ve muy descuidado y el color rubio no es el mejor tono para la cantante.

"Esas raíces shaki , recuerdo cuando te vi en las calles de Barcelona me quede en shock eres puro Photoshop , eso si tú marido es guapísimo y los niños ni se diga ! Tú si nada agraciada !" comentó una seguidora de la barranquillera.

Adivinen a quien le salió el rey en el roscón? Shak Una foto publicada por Shakira (@shakira) el 6 de Ene de 2017 a la(s) 8:43 PST

Sin importar estos comentarios, algunos usuarios defendieron a la cantante y apoyaron la naturalidad de su cara y cabello.

"Uuy! Dejenla.. Podrá tener todo el dinero que quiera pero es un ser humano normal.. Comun y corriente! Si quiere raíces.. Si quiere descansar del tinte... No sufran.. Ya se miraron a un espejo? Ella tiene muchas cosas que no tienen usted y no me refiero al dinero.."