Camila Cabello confiesa la razón por la que abandonó Fifth Harmony

Antes de abandonar definitivamente el grupo Fifth Harmony el pasado diciembre, Camilla Cabello experimentó durante meses una gran frustración por culpa de los intentos de terceras personas por aumentar su popularidad y la de sus compañeras a base de temas con letras más explícitas y un vestuario más revelador.

"Ha habido muchas ocasiones en las que la gente trató de sexualizarnos para que llamáramos más la atención, especialmente al formar parte de una banda femenina. Tristemente, el sexo es algo que sigue vendiendo", explica la artista de 19 años en el podcast de Lena Dunham 'Woman of the Hour', para tratar de dar ejemplo y animar con su testimonio a otras chicas que se encuentren en una situación similar.

"En ocasiones hubo cosas con las que no me sentía cómoda, desde luego, y tuve que plantar cara. Creo que el consejo que le daría a otras mujeres jóvenes sería que digan que no cuando no se sientan listas para algo, lo que sea".

En el caso de Camilla, rodar videoclips con coreografías subidas de tono antes de sentirse siquiera a gusto en su propia piel como adulta acabó por pasarle factura.

"Es difícil porque tuvimos que crecer y madurar frente a todo el mundo, al mismo tiempo que cantábamos canciones con un gran contenido sexual", lamenta ahora.

Sin embargo, la joven de origen cubano no critica a otras artistas jóvenes que sí deciden proyectar una imagen provocativa.

"No hay nada de malo en ello. Si es algo que tienes dentro, es sencillamente una expresión de quien eres. Y si además quieres compartirlo con los demás, me parece maravilloso".