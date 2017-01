Filtran video sexual de Bella Thorne con su ex novio Gregg Sulkin

La joven Bella Thorne está haciendo méritos para convertirse en una de las mejores exnovias del mundo del entretenimiento, al salir en defensa de su ex Gregg Sulkin -con quien mantuvo una relación hasta el pasado verano- después de que hayan comenzado a circular por las redes sociales unas imágenes y un vídeo que supuestamente mostrarían el pene del actor.

La extrovertida actriz no ha tenido ningún reparo en afirmar, aparentemente con conocimiento de causa, que el miembro viril de la imagen no se corresponde con el del intérprete tras echar un detenido vistazo al comprometido material gráfico.

"Jaja le lo digo yo, esa no es la po**a de Gregg", reza el escueto pero clarificador mensaje de Bella.

Aunque el actor aún no se ha pronunciado acerca de la supuesta filtración de sus imágenes íntimas ni sobre el gesto que ha tenido para con él su antigua chica, este último parece confirmar que su ruptura se produjo en términos amistosos, tal y como dio a entender en su momento la propia Bella al alabar públicamente todo el apoyo que le había ofrecido su expareja y las facilidades que le había dado para repartir la 'custodia' tanto de Louis, el siamés que la intérprete adoptó en solitario en 2013 tras protagonizar una campaña publicitaria con él, como de Lola, la gata perteneciente a la raza scottish fold que ambos adoptaron a principios de 2016 para que le hiciera compañía a Louis.

"Yo también estoy muy triste, cariño. [Gregg] Me ayudó a superar un momento muy duro, no podría estarle más agradecida", le aseguraba en Twitter a una seguidora que le expresó su tristeza ante la noticia de que el atractivo joven y ella hubieran decidido seguir caminos separados. "Y yo me quedo con los bebés", añadía.