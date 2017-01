Miley Cyrus no tiene reparo en mostrarse con looks atrevidos y con estilos que nadie jamás publicaría en redes sociales. Sin embargo en esta ocasión compartió algo que la tiene un poco estresada por estos días, pues al parecer la cantante está intentando recuperar el tono natural de su cabello, cosa que aún no ha logrado.

En la imagen se ve a la irreverente Miley con el cabello en su cara y con unas raíces impresionantes, sin embargo y a pesar del estado del mismo, muchos fanáticos aplaudieron que la intérprete quiera volver a su color natural.

Esto demostraría que cada vez más la exéntrica Cyrus quiere retornar al pasado y ser una de las talentosas chicas del pop sin escándalos y actos traídos de los cabellos.