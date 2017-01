La verdadera razón por la que Brad Pitt ha bajado de peso

Luego del rompimiento con Angelina Jolie, el actor desapareció de las cámaras para afrontar el divorcio. En su aparición el pasado 8 de enero en los Globos de Oro, el actor impresionó con su gran cambio físico en el que era totalmente notorio debido a su gran pérdida de peso. Sin embargo, fuentes cercanas afirman que el cambio ha sido para bien.

Tras su regreso se empezó a especular que su cambio se había dado por depresión ante el rompimiento, sin embargo no pasó mucho tiempo para que fuentes de primera mano afirmaran que “Se estába enfocando en sí mismo. Se cuida de lo que come y tiene un chef que le prepara comida saludable" dijeron a la Revista Us Weekly.

También añadieron la necesidad del actor para tomar caminatas al aire libre y concentrarse en sí mismo, limpiar su vida y tener buena salud.