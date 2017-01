Justin Bieber ataca al nuevo novio de Selena Gomez

Justin Bieber habia optado al principio por no hablar mucho del romance de su ex novia Selena Gomez con The Weeknd, pero parece que el cantante se cansó de las preguntas de los paparazzis y por fin se pronuncio al respecto.

El canadiense estaba saliendo de un restaurante en cuando un paparazzi de TMZ lo siguió hasta su automovil y le preguntó:

-"Justin, seré rápido, ¿puedes escuchar una canción de The Weeknd?".

-"Claro que no, esa mierda es mala", fue la respuesta de Bieber.

La semana pasada Selena Gomez fue pillada besando a The Weeknd después de tener una cena romántica.