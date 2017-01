Ed Sheeran vuelve a Colombia en el mes de Junio

Este 2 de Junio LOS 40 COLOMBIA te presenta por segunda vez en Colombia a Ed Sheeran en un concierto que sólo vivirás escuchando tus programas favoritos.

Llega un concierto más con el sello LOS40COLOMBIA.

El Parque Simón Bolivar recibe al cantante quien por estos días promociona su nuevo álbum "Divide", una propuesta más madura y con una temática más amplia de su propia vida.

Edward Christopher Sheeran más conocido como Ed Sheeran, es el músico británico quien con tan sólo 25 años ya ha hecho una carrera exitosa en la música, en donde se ha destacado por sus letras íntimas y su guitarra llena de melodías que embrujan a miles de fans alrededor del mundo.

Desde su disco debút en 2011 y su despegue en 2014 con su álbum (X), este joven ganador del Grammy ha dejado claro que cada vez que lanza un single seguramente es una canción con éxito rotundo, no en vano ha estado en listados de todo el mundo con "Thinking Out Loud", "Photograph", All of the Stars, Sing, entre otros.

Este 2 de junio no puedes perderte de nuevo a Ed Sheeran, esta vez presentando su más reciente álbum que se lanzará mundialmente el 3 de marzo; seguramente disfrutarás también de sus más recientes sencillos que entraron en lo más alto de la lista Spotify, "Shape of you" y "Castle on The Hill", single del que ya hay video oficial.

Las boletas para el concierto también las puedes conseguir a través de PRIMERA FILA a partir del 10 de febrero.

Por último te dejamos la entrevista que nos concedió el joven artista en su primera visita a nuestro país, en donde además mencionó que somos una estación con presencia en casi todo el mundo, por eso somos la Emisora Oficial de Ed Sheeran en COLOMBIA.

INGRESA AQUÍ, PARTICIPA EN ESTE CONCURSO Y PODRÁS IR AL CONCIERTO DE ED SHEERAN