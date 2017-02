Khloé Kardashian explota contra sus fans en Instagram

La estrella televisiva Khloé Kardashian no se lo ha pensado dos veces antes de mandar a paseo a sus seguidores de la esfera virtual, harta de que no aprecien su generosidad al compartir con todos ellos, y sin obtener a cambio ningún tipo de beneficio económico, su rutina de ejercicio para que puedan conseguir un cuerpo tan escultural como el suyo.

"Lo que más me molesta es que os estoy mostrando mis entrenamientos a través de Snapchat, ¡gratis! Pero aun así seguís quejándoos y criticándome porque tengo un entrenador, un gimnasio en casa... ¡No tengo un pu*o gimnasio en casa! Y siempre entrenamos al aire libre. Trato de mostraros cómo me ejercito precisamente para que no necesitéis un entrenador, y todo el material que utilizo son cosas que cualquiera tiene en casa... o si no, improvisad. ¿Qué cARAJos pasa?", se quejaba Khloé en un vídeo publicado este domingo en su cuenta de Snapchat.

La más deportista del mediático clan Kardashian ha respondido así a todos aquellos que restan mérito a la impresionante transformación física que ha experimentado desde que se separara del exjugador de baloncesto Lamar Odom en 2013, alegando que cuenta con serie de recursos que no están a disposición de la mayoría de los mortales. Sin embargo, Khloé ha dejado claro que no piensa perder su tiempo prestando atención a los comentarios negativos.

"Si quejarse y criticar quemara caloría, no habría nadie más en forma que vosotros, capu**os".