La nueva Miss Universo Iris Mittenaere ha estado en el ojo del huracán en las últimas semanas, respecto a las dudas que surgieron sobre sus inclinaciones sexuales, pues se le relacionó sentimentalmente con la Miss Francia 2015 Camille Cerf.

Pues las dudas se han despejado totalmente, gracias a una entrevista que concedió a un matinal llamado "Un nuevo día" de Telemundo en donde confesó su verdadera sexualidad.

Allí la reina universal dejó claro que no tiene ningún tipo de relación sentimental con Camille, antes bien son muy buenas amigas, por lo que el rumor es infundado y un simple chisme.

“Ella es mi mejor amiga. Yo realmente la amo, pero no estoy enamorada de ella. Yo tengo mi novio, pero la quiero. No me importa si yo amo a un hombre o si amo a una mujer, pero en este caso me gustan los hombres” aclaró.

Sin embargo no quiso revelar el nombre de su novio pero los medios siguen afirmando que es el dentista Matthieu Declercq y aunque muchos siguen dudando, la Miss Universo ha puesto un punto final al polémico tema.