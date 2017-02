Sigue los detalles de los Grammys 2017 con LOS40

En ceremonia previa a la trasmisión oficial de los Premios Grammy's 2017 se han premiado a varios artista de la casa LOS40

Mejor álbum Pop vocal : ADELE - (25)

Mejor interpretación vocal Pop solista: ADELE (Hello)

Mejor canción escrita para una Película: JUSTIN TIMBERLAKE (Can't Stop the feeling

Mejor Grabación Dance: THE CHAINSMOKERS (Don't let me down)

Mejor Video Musical: BEYONCÉ (Formation)

Mejor álbum de dance/electrónica; FLUME (Skin)

Mejor banda sonora: JOHN WILLIAMS por “Star Wars: The Force Awakens”

EN TRANSMISIÓN

Mejor nuevo artista: Chance The Rapper

Mejor Dueto Pop: Twenty One Pilots "Stressed Out"

Mejor Canción Rock: David Bowie "Blackstar"

Mejor Álbum Urbano Contemporáneo: Beyoncé "Lemonade"

Mejor Álbum Rap: Chance The Rapper "The coloring book"

