Selena Gomez y The Weeknd asistieron al After Party organizado por Rihanna en la gala de los Grammy's. La pareja estuvo muy cariñosa durante la fiesta pero lo que muchos no sabían era que Justin Bieber también estaba en el mismo lugar que ellos.

Según fuentes cercanas a la pareja, el cantante de 'Sorry' no se habría demorado más de 5 minutos pues no soportó la 'melosería' de la nueva pareja de Hollywood.