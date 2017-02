Conoce los nominados a los World Dance Music Awards

El miércoles 29 de marzo se celebrará la Gala de entrega de estos premios en el Estadio Azteca de la Ciudad de México con 6 horas de música y los shows en directo de David Guetta, Martin Garrix, Steve Aoki, y más.

Puedes votar en las siguientes categorías:

Dj DEL AÑO:

-The Chainsmokers

- Dj Snake

- David Guetta

- Martin Garrix

- Diplo

BEST ELECTRO HOUSE DJ:

-Axwell & Ingrosso

-Galantis

-Don Diablo

-David Guetta

-Zedd

BEST PARTY DJ

-Steve Aoki

-Nervo

-Martin Garrix

-Skrillex

-Dimitri Vegas & Like Mike

KING OF SOCIAL MEDIA

- Diplo

- Skrillex

- Steve Aoki

- Calvin Harris

- Martin Garrix

BEST GLOBAL TRACK

- The Chainsmokers – Closer Feat Halsey

- Major Lazer, Justin Bieber – Cold Water

- Calvin Harris & Rihanna – This What You Came For

- David Guetta Feat Zara Larsson – This Ones For You

- Martin Garrix & Bebe Rexha – In The Name Of Love

BEST DOCUMENTARY EDM

- I am Hardwell – Living The Dream

- I´ll Sleep when I´m Dead – Steve Aoki

- True Colors - Zedd

- It Was Tomorrow - Tomorrowland

- Space Ibiza – 27 Years Of Clubbing History

BEST TRENDING TRACK

- Flume – Never Be Like You

- The Chainsmokers - Don’t Let Me Down Feat Daya

- Skrillex & Diplo Feat Kai – Mind

- Marshmello - Alone

- Dj Snake – Middle Ft Bipolar Sunshine

BEST NEW TALENT

-Kungs

-Kygo

-Lost Frequencies

-Marshmello

-Alan Walker

BEST REMIX

- Mike Posner – Ibiza (Seeb Remix)

- Birdy – Keeping Your Head Up - Don Diablo Remix

- Calum Scott - Dancing On My Own - Tiësto Remix

- A R I Z O N A - I Was Wrong (Robin Schulz Remix)

- Imany – Don't be so shy (Filatov & Karas Remix)

BEST DANCEFLOOR TRACK (Temas que han sonado en todos los festivales, que todos hemos bailado),

- Major Lazer - Light It Up feat. Nyla & Fuse ODG

- Galantis - No Money

- Deorro - Bailar

- Tujamo – Drop That Love

- Kungs - This Girl

BEST ELECTRONIC VOCALIST

-Vassy

-Daya

-Jake Reese

-MØ

-Conrad Sewell

PUEDES VOTAR AQUÍ POR TU ARTISTA FAVORITO