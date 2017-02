La foto con la que Selena Gomez celebra sus 110 millones de seguidores en Instagram

La cantante Selena Gomez no ha dudado en sacar a relucir su más sincero entusiasmo al percatarse de que su cuenta de Instagram, la más popular del mundo, ha alcanzado la astronómica cifra de 110 millones de seguidores, un dato cuando menos impresionante que sin duda pone de manifiesto su relevancia entre las nuevas generaciones.

"Gracias familia por llegar a los 110 millones. Les prometo que seguiré atesorando esta plataforma y usándola para decir toda la verdad. Pero sobre todo, me siento muy afortunada de contar con cada uno de vosotros, ya que habéis cambiado mi vida", escribió en su perfil de la red social junto a una foto que la retrata dándose todo un baño de masas en uno de sus últimos conciertos, demostrando así que su poder de convocatoria no se limita a la esfera virtual.

Su consagración como la celebridad más famosa y seguida del planeta le habrá servido, además, de consuelo tras perder recientemente el récord que ostentaba hasta hace dos semanas como responsable de la instantánea con más 'me gusta' de la historia, ya que ese título corresponde ahora a Beyoncé y a la llamativa foto con la que confirmaba públicamente que está embarazada de mellizos.

Al margen de los éxitos que acumula en el universo digital, lo cierto es que Selena puede presumir también de haber vuelto a la normalidad en lo referente a su vida cotidiana tras haberse visto obligada, meses atrás, a ingresar en una clínica de rehabilitación para lidiar con un profundo caso de depresión ligado a la enfermedad de lupus que padece.

De vuelta a la vida pública e inmersa como está en un romance de ensueño con el cantante The Weeknd, no debería resultad demasiado sorprendente que la que que fuera estrella Disney en la década pasada haya vuelto a sonreír y, sobre todo, a proyectar confianza en sí misma.

"Selena está tan feliz, que no le importa compartir todo lo que le está pasando con el mundo. Abel hace que Selena se sienta segura y no hay nada malo en ello, no tienen por qué dejar de comportarse como siempre cuando están en público. También es verdad que Selena es una chica muy pasional y se desvive por aquellos a los que tiene cariño", explicaba una fuente al portal E! News.