Martin Garrix lanza globalmente un nuevo track junto a Dua Lipa titulado “Scared To Be Lonely.”

Este single le sigue al éxito global de Garrix con Bebe Rexha, “In The Name of Love”, el cual ya fue certificado platino y ha acumulado más de 800 millones de streams.

El video fue dirigido por Blake Claridge y filmado en Escocia.