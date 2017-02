Lista completa de ganadores en los Brit Awards 2017

Se entregaron los Brit Awards 2017 con un desfile de artistas del universo musical mundial y por supuesto los mejores artistas británicos.

David Bowie se alzó como mejor solista británico masculino, Emeli Sandé. mejor artista britpanica femenina y 1975 Mejor Grupo Británico.

LISTADO COMPLETO

MEJOR GRUPO BRITÁNICO : The 1975.

MEJOR ARTISTA BRITÁNICO MASCULINO : David Bowie.

MEJOR ARTISTA BRITÁNICA FEMENINA : Emeli Sandé.

ARTISTA BRITÁNICO REVELACIÓN: Rag'N'Bone Man

SINGLE BRITÁNICO DEL AÑO: "Shout Out to my Ex" de Little Mix.

PREMIO AL SUCESO INTERNACIONAL: Adele

MEJOR ARTISTA INTERNACIONAL: Drake

MEJOR ARTISTA FEMENINA INTERNACIONAL: Beyoncé.

MEJOR GRUPO INTERNACIONAL : A Tribe Called Quest.

MEJOR VIDEO DE ARTISTA BRITÁNICO : One Direction por "History"

ÁLBUM BRITÁNICO DEL AÑO: David Bowie por "Blackstar"