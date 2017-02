El canadiense Justin Bieber está de vuelta a Instagram y de nuevo sabe que la polémica es algo que no puede dejar a un lado. Y es que precisamente el cantante fue captado por paparazzis con una extraña mancha en su pantalón.

Y aunque según él mismo no se orinó sino que fue un incidente con el líquido que estaba tomando, muchos han asegurado que ya el joven no controla sus emociones y así as demuestra ¿descabellado no?

Lo cierto es que él mismo se burló del tema con la propia fotografía en su Instagram.