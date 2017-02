El productor Alemán Zedd y la cantante Alessia Cara canadiense nos presentan su nuevo single "Stay".

Aunque Zedd tiene singles exitosos como "Clarity" junto a Foxes, muchos están pendientes de este nuevo sencillo que ya ha sido juzgado por algunos como un plagio de una canción de 1989 ‘All You Had to Do Was Stay’ de Max Martin y Swift. Te dejamos la canción para que tú la juzgues y saques tus opiniones.