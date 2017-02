En una reciente entrevista con la revista Wonderland, Bella Thorne ha despejado las dudas que aún muchos tienen de su sexualidad, pues la celebridad explicó qué le gusta de cada género.

Y es que la hermosa actriz y modelo de 19 años ya ha tenido una agitada vida amorosa que hemos presenciado en redes, pues por ejemplo ha tenido a galanes como Tyler Posey y Charlie Puth, también ha estado relacionada con hermosas estrellas como Bella Pendergast y Gregg Sulkin.

Pues orgullosamente bisexual, Bella ha revelado lo que le atrae tanto de hombres como mujeres:

En los hombres busca “Alguien que sea capaz de ser honesto acerca de lo que han pasado en la vida y compartir eso conmigo. Alguien que es completamente positivo. En esta industria las cosas pueden ser negativas muy rápidas, pero me rodeo con mi energía positiva. Así que si no puedes ser positivo, no puedes estar en mi equipo”.

Con referencia a las mujeres esta fue su respuesta “Alguien que me haga reír. Mismas cosas que buscaría en un chico. Si estuviera saliendo con una chica, querría que fuera femenina para que sea mi pequeña princesa, quiero cuidarla. Pero cuando estoy buscando amigas, quiero que sean más alocadas, como yo.

Así que conquistar su corazón puede ser algo no muy fácil pero la estrella ya dejó el camino libre para que cualquier persona lo haga.