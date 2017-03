Katy Perry rompe el silencio y habla acerca de su ruptura con Orlando Bloom

La cantante Katy Perry y el actor Orlando Bloom anunciaron el final de su relación sentimental a través de un comunicado conjunto el pasado miércoles, confirmando así los rumores acerca de un distanciamiento que comenzaron a circular después de que acudieran por separado a una de las fiestas posteriores a la gala de los Óscar.

Ahora la intérprete ha recurrido a su cuenta de Twitter para cortar de raíz las especulaciones en torno a los motivos por los que su noviazgo no habría funcionado y aclarar que el británico y ella siguen siendo buenos amigos.

"¿Qué les parece si este 2017 comenzamos a pensar de manera distinta? Puedes ser amiga de tus exparejas y seguir sintiendo mucho cariño por ellos. Aquí no hay víctimas ni villanos, ¡busquen una vida!", reza el tuit publicado por la estrella de la música.

De acuerdo con las versiones ofrecidas por diferentes allegados de la expareja, mantener la cordialidad a la hora de seguir caminos separados no habría resultado complicado para los dos artistas debido a que su romance se planteó como una "diversión sin complicaciones" desde un primer momento.

Por otra parte, lo más probable es que Katy esté demasiado ocupada como para darle demasiadas vueltas al final de su noviazgo con la promoción de su nuevo sencillo, 'Chained to the Rythm', su primera incursión musical en un tema tan complejo como el de la política estadounidense, y de su próximo trabajo discográfico, que por el momento no tiene título ni fecha de lanzamiento y que explorará principalmente otros planos de su vida más personal.