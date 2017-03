LOS40 te lleva a los World Dance Music Radio Awards

En LOS40 queremos que vivas la primera edición de los World Dance Music Awards en México, el próximo 29 de Marzo en el Estadio Azteca con 6 horas de música y los shows en directo de David Guetta, Martin Garrix, Steve Aoki, y más.

ETAPA I: INSCRIPCIÓN EN LOS40 Y ATRÁPALO

1.1 Debes votar en todas las categorías de los World Dance Music Awards. Ingresa aquí: VOTAR YA

1.2 Debes estar inscrito en la página de Atrápalo y ser un usuario registrado. Ingresa aquí: REGISTRO

ETAPA 2: SEMIFINAL

2.1 Cada hora sonará una señal en donde deberás enviar un tuit nombrando a @los40colombia, con una canción que haya sonado durante la hora. El dj de turno al finalizar la hroa anunciará al finalista.

2.2 Esta etapa va hasta el 21 de Marzo.

ETAPA 3: FINAL

3.1 La final se hará el próximo 22 de Marzo durante la edición del Morning 40. Se realizarán 3 preguntas y los finalistas deberán enviar un tuit con las respuestas correctas, mencionando a @los40colombia.

3.2 Serán 2 ganadores que podrán irse a México para ver el show de los World Dance Music Radio Awards.

REQUISITOS

- Los 2 ganadores deberán tener todos los documentos necesarios para viajar a México. (Pasaporte, cédula de ciudadanía)

- Solo podrán participar mayores de edad (+18)

- Deben registrar su voto en los World Dance Music Radio Awards y estar inscritos en Atrápalo.

PREMIO

1. A cada ganador se le entregará una entrada al show de los World Dance Music Awards.

2. Fecha del viaje (Salida 28 de Marzo- Regreso 31 de Marzo)

3. El tiquete cubre la ruta Bogotá-Ciudad de México-Bogotá

4. Incluye hospedaje, transporte al evento (ida y vuelta al hotel), entrada al show.

5. NO incluye alimentación.

ENTREGA DE PREMIO

1. Caracol S.A. por medio de su emisora LOS40 no ofrecerá al ganador la opción de un premio alternativo.

2. Será responsabilidad del ganador del premio contar con los documentos necesarios e idóneos para acreditar su identidad.

3. La inscripción completa y efectiva a esta actividad implica para todos los efectos legales, la aceptación completa de los términos y condiciones del mismo.

4. Los participantes aceptan expresamente que con la inscripción válida a la actividad según lo aquí establecido aceptan los términos y condiciones del mismo y se acogen a la política de protección de datos de Caracol S.A. que se encuentra publicada junto con estos términos y condiciones y autoriza expresamente a Caracol S.A. a hacer el tratamiento de sus datos personales.

Política de Protección de Datos

Privacidad

CARACOL PRIMERA CADENA RADIAL COLOMBIANA S.A. (en adelante CARACOL S.A.) informa a los usuarios de los distintos portales de Internet de su propiedad (en adelante, los "Usuarios" y el "Portal") acerca de su política de protección de datos de carácter personal (en adelante, "los Datos Personales"), que contiene los términos en los que se tratarán los datos personales que se recauden, para que los Usuarios determinen libre y voluntariamente si desean facilitar a CARACOL S.A. los datos personales que se les puedan requerir o que se puedan obtener de los Usuarios con ocasión de la suscripción o alta en algunos de los servicios ofrecidos por CARACOL S.A. en el Portal o a través del Portal. CARACOL S.A. se reserva el derecho a modificar la presente política para adaptarla a novedades legislativas o jurisprudenciales así como a prácticas de la industria. Cuando esto pase, CARACOL S.A. anunciará en esta página los cambios introducidos con razonable antelación a su puesta en práctica. Ciertos servicios prestados en el Portal pueden contener condiciones particulares con previsiones específicas en materia de protección de Datos Personales.

Los Datos Personales recogidos serán objeto de tratamiento automatizado e incorporados a las correspondientes bases de datos de carácter personal de los que CARACOL S.A. será titular y responsable (en adelante, las "bases de datos"). CARACOL S.A. proporciona a los Usuarios los recursos técnicos adecuados para que, con carácter previo, puedan acceder a este aviso sobre la Política de Privacidad o a cualquier otra información relevante y puedan prestar su consentimiento a fin de que CARACOL S.A. proceda al tratamiento automatizado de sus Datos Personales. Salvo en los campos en que se indique lo contrario, las respuestas a las preguntas sobre Datos Personales son voluntarias, sin que la falta de contestación implique una merma en la calidad o cantidad de los servicios correspondientes, a menos que se indique otra cosa.

CARACOL S.A. no acepta ni trata Datos Personales de menores de catorce años que no hayan sido recabados con el consentimiento de los padres o representantes legales. El Usuario garantiza que los Datos Personales facilitados a CARACOL S.A. son veraces y se hace responsable de comunicar a ésta cualquier modificación en los mismos. La recogida y tratamiento automatizado de los Datos Personales tiene como finalidad el mantenimiento de la relación contractual en su caso establecida con CARACOL S.A., la gestión, administración, prestación, ampliación y mejora de los servicios en los que el Usuario decida suscribirse, darse de alta o utilizar la adecuación de dichos servicios a las preferencias y gustos de los Usuarios, el estudio de la utilización de los servicios por parte de los Usuarios, el diseño de nuevos servicios relacionados con dichos servicios, el envío de actualizaciones de los servicios, el envío, por medios tradicionales y electrónicos, de información técnica, operativa y comercial acerca de productos y servicios ofrecidos por CARACOL S.A. y/o por terceros actualmente y en el futuro. La finalidad de la recolección y tratamiento automatizado de los Datos Personales incluye igualmente el envío de formularios de encuestas, que el Usuario no queda obligado a contestar.

También, CARACOL S.A Y/O PRISA enviará acciones publicitarias o promocionales y mantendrá informado al Usuario sobre otros productos o servicios propios o de terceros por correo electrónico o cualesquiera otro sistema de comunicación electrónica similar, de los sectores de la música, televisión, cine, radio, comunicación, formación y educación, hotelero, financiero, distribución, deportivo, viajes, seguros, ONG, editorial, automoción, empleo, inmobiliario, meteorología venta a distancia, energía, textil, salud, ocio, administración, electrónico y de telecomunicaciones.

En el caso de no querer recibir dicha información, el Usuario deberá marcar la casilla "No deseo recibir comunicaciones comerciales por correo electrónico u otro medio de comunicación electrónica" y así no recibirá envíos comerciales por medios electrónicos ni por otros medios.

En el caso de que hubiera marcado la casilla "No deseo recibir comunicaciones comerciales de terceros por correo electrónico u otro medio de comunicación electrónica" no recibirá envíos comerciales de terceros por medios electrónicos ni por otros medios.

Ello no obsta para que, en lo que se refiere a los servicios y/o productos contratados, se incluya publicidad propia de SER, de empresas del Grupo PRISA o de terceros en forma de banner u otros formatos publicitarios relevantes y no afectantes a la información, producto o servicio solicitado, dado que el/los mismo/s es/son gratuito/s y se mantienen con los ingresos procedentes de la publicidad.

CARACOL S.A. y/o PRISA ha adoptado los niveles de seguridad de protección de los Datos Personales legalmente requeridos, y procura instalar aquellos otros medios y medidas técnicas adicionales a su alcance para evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado y robo de los Datos Personales facilitados a CARACOL S.A. No obstante, el Usuario debe ser consciente de que las medidas de seguridad en Internet no son inexpugnables.

En ciertos casos, además, se propone ceder los Datos Personales a terceros. Cuando proceda, esta circunstancia será debidamente advertida a los Usuarios en los formularios de recogida de Datos Personales. El Usuario podrá oponerse en todo momento a cualquiera o todas las cesiones precitadas mediante el ejercicio de sus derechos según se detalla más abajo.

Los Usuarios tienen reconocidos y podrán ejercitar los derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición.

CARACOL S.A., puede utilizar cookies cuando un Usuario navega por los sitios y páginas web del Portal. Las cookies que se puedan utilizar en los sitios y páginas web del Portal se asocian únicamente con el navegador de un ordenador determinado (un Usuario anónimo), y no proporcionan por sí el nombre y apellidos del Usuario. Gracias a las cookies, resulta posible que CARACOL S.A. reconozca a los navegadores de los Usuarios registrados después de que éstos se hayan registrado por primera vez, sin que se tengan que registrarse en cada visita para acceder a las áreas y servicios reservados exclusivamente a ellos. Las cookies de CARACOL S.A. no pueden leer datos de los archivos cookie creados por otros proveedores. CARACOL S.A. cifra los datos identificativos del Usuario para mayor seguridad. El Usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador para ser avisado en pantalla de la recepción de cookies y para impedir la instalación de cookies en su disco duro. Por favor, consulte las instrucciones y manuales de su navegador para ampliar ésta información. Para utilizar el Portal, no resulta necesario que el Usuario permita la instalación de las cookies enviadas por CARACOL S.A., sin perjuicio de que en tal caso será necesario que el Usuario se registre como usuario de cada uno de los servicios cuya prestación requiera el previo registro.

Las cookies que se utilizan en los sitios y páginas web del Portal pueden ser usadas por CARACOL S.A., en cuyo caso se sirven desde los distintos servidores operados por éstas, o desde los servidores de determinados terceros que nos prestan servicios y sirven las cookies por cuenta de CARACOL S.A. (como por ejemplo, las cookies que se emplean para servir la publicidad o determinados contenidos y que hacen que el Usuario visualice la publicidad o contenidos en el tiempo, número de veces y forma predeterminados). Siempre que no haya activado la opción que impide la instalación de cookies en su disco duro, Ud. puede explorar su disco duro siguiendo el manual de instrucciones y ayuda de sus sistema operativo (normalmente, en sistemas operativos Windows deberá consultar la carpeta "C (o la unidad de disco correspondiente)/Windows/Cookies" para conocer con mayor detalle cada servidor desde donde se envían las cookies.

En caso de oponerse a las cesiones precitadas, por favor enviar comunicación a la siguiente dirección dirigida a la Secretaría General de CARACOL S.A. Calle 67 No. 7 - 37 Piso 7 Bogotá D.C., Colombia Tels: (+571) 3487600

En caso de no estar de acuerdo con los términos y condiciones descritos anteriormente, por favor abstenerse de inscribirse en este concurso.