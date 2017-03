Selena Gomez ha estado muy ocupada cuadrando todos los detalles de la serie que produjo para Netflix llamada '13 Reasons Why'. Sin embargo, la cantante ha estado activa en sus redes sociales para mostrar su nuevo y alocado cambio de look.

La intérprete de 'It Ain't Me' salió en Instagram cantando 'No Frauds', uno de los éxitos de la rapera Nicki Minaj. Lo que llamó la atención de sus seguidores fue el exótico color de su cabello pues se hizo un ‘balayage’ de tono rosado, combinado con dorado.