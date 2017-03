Selena Gómez es por estos días la celebridad con más seguidores en instagram con cerca de 113 millones de usuarios hasta la fecha, cifra para nada despreciable y a la que muchas modelos o cantantes desearían llegar.

Pero para Selena ser la estrella con más seguidores se ha convertido en algo que la ha hecho infeliz. así lo reveló en una entrevista para la Revista Vogue USA en donde es portada con unas atrevidas y sugestivas fotos que encienden las redes que ella misma aborrece.

“En cuanto me convertí en la persona con más followers de Instagram, como que me asusté bastante”. ...se convirtió en algo que me consumía. Era el motivo por el que me levantaba y acostaba cada día. Era una adicta, y sentía que estaba viendo cosas que no quería ver, como si estuviera metiendo cosas en mi cabeza que en realidad no quería que me importaran. Siempre me sentía como una mierda cuando miraba Instagram“ fueron las impactantes confesiones de la celebridad.

Finalmente reconoció para dicho medio, que no sabe ni la contraseña para acceder a esta red social, lo que confirmó que evidentemente para ella no es un halago ser la más deseada por sus seguidores en este tipo de aplicaciones.