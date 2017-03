La cantante Nelly Furtado se ha venido destacando a lo largo de su dilatada trayectoria artística por haber cultivado un sinfín de géneros musicales, desde el R&B contemporáneo hasta los ritmos más propios de la música caribeña, y por haber cantado en todas las lenguas que habla con fluidez, entre las que además de su inglés materno, se encuentran el español y el portugués.

Pero también es cierto que esa mescolanza de estilos e influencias le ha valido a la intérprete alguna que otra crítica por parte de aquellos que consideran oportunista su intento de llegar a públicos tan variados, acusaciones que ella rechaza ahora con vehemencia al explicar que la cultura portuguesa -a la que ella se siente ligada por sus raíces- y la italiana también forman parte del universo latino.

"No creo que me esté aprovechando de ninguna cultura ajena, para empezar porque en el censo de Estados Unidos el término 'hispano' también incluye a toda la gente de origen portugués, así que nunca me he sentido al margen de ese mundo. Además, hablo portugués y español desde que era pequeña. Y algo parecido pasa con los Grammy latinos, ya que también reconocen artistas portugueses e italianos. ¿Sabes a lo que me refiero? Al fin y al cabo el mensaje que hay que transmitir es que todo es música latina", reflexionó la intérprete en conversación con la revista Latina.

Al igual que con la herencia ibérica que ha venido exhibiendo orgullosa a lo largo de su carrera, la estrella de la música también deja patente el amor que siente por el país en el que nació y creció, Canadá, y especialmente por la escena creativa de Toronto, de la que han salido artistas tan reconocidos como el rapero Drake, el ídolo juvenil Justin Bieber y, por supuesto, ella misma.

"Parte de la satisfacción que tengo de ser canadiense es ver a todos estos artistas jóvenes por los que siento un gran respeto. Y además me resulta muy gratificante ser parte de ese entorno, haber sido una de las primeras artistas urbanas en salir de aquí y presentar su música fuera. Es hermoso ver que Toronto, la ciudad en la que llevo viviendo más de 20 años, haya pasado de tener una escena urbana que manteníamos en secreto a una que se ha convertido en fenómeno global. Y solo de pensarlo, se me pone la piel de gallina y me hace sentir orgullosa. Creo que ese es el espíritu de Canadá, el colectivismo", explicó en la misma conversación.

Pero al margen del surgimiento de nuevas promesas de la música canadiense, Nelly está decidida a mantener su legado artístico tan vigente como el primer día con el inminente lanzamiento de su próximo trabajo discográfico, 'The Ride', que verá la luz el próximo 31 de marzo y cuyo primer sencillo, 'Pipe Dreams', ya está disponible en todas las plataformas de streaming.

"Este disco es el resultado de un proceso de transición, en el que un paradigma desaparece y me adentro en uno nuevo. Y en ese momento tenía demasiadas cosas entre manos, pero entendía que la poesía es bella y que los aspectos más feos de la vida pueden terminar siendo los más poéticos. Estaba bastante deprimida porque una relación comercial de más de 18 años había llegado a su fin, pero al mismo tiempo me daba la oportunidad de pasar de una dinámica paternalista de la industria a otra en la que yo gestionaba mi carrera", se sinceró sobre el primer álbum editado por su propio sello, Nelstar Music.