Depeche Mode en Colombia, LOS40 radio oficial

Por primera vez en nueve años, Depeche Mode realizará una gira por América Latina, trayendo su impresionante show en vivo a los fans que no han podido verlos desde el Tour of the Universe de 2009.

“Estamos increíblemente emocionados de regresar a América Latina”, declara el vocalista Dave Gahan. “No pudimos ver a nuestros fans allá en la última gira, así que sabíamos que teníamos que visitarlos esta vez.”

Luego de la masiva gira por estadios en el verano de Europa y la próxima gira en el otoño de Norteamérica, la banda continuará extendiendo el Global Spirit Tour con dos semanas de shows de estadio en América Latina en marzo de 2018.

La gira empezará el 11 de marzo en la Ciudad de México, continuando hacia Bogotá, Lima, Santiago y Buenos Aires, antes de cerrar todo en Sao Paulo el 27 de marzo.

La gira por América Latina es promovida por Live Nation, continuando con su alianza global con Depeche Mode.Los shows en Brasil, Colombia y Perú serán en alianza con MOVE Concerts.

La presentación de Depeche Mode en Bogotá está programada para el viernes 16 de marzo de 2018 en el Parque Simón Bolívar. Las entradas se venderán a través de www.primerafila.com.co o en las taquillas de las salas de Cine Colombia a partir del lunes 24 de Abril.

The Global Spirit Tour se da como promoción al 14º álbum de estudio de la banda, Spirit, lanzado el 17 de Marzo por medio de Columbia Records. El poderoso primer sencillo, “Where’s The Revolution”, ha sido muy bien recibido tanto por la crítica como por los fans, considerado como un fuerte “retorno a sus raíces” para Depeche Mode. Spirit ya está siendo aclamado por la crítica, con la revista MOJO llamándolo “golpe a golpe… el mejor álbum de Depeche Mode en años.

”Spirit ya está disponible en plataformas digitales: smarturl.it/SpiritDepeche Mode Global Spirit Tour – marzo 2018 Latin American Tour

Marzo 11 México City, México Foro Sol

Marzo 16 Bogotá, Colombia Simón Bolívar Park

Marzo 18 Lima, Perú Estadio Nacional

Marzo 21 Santiago, Chile Estadio Nacional

Marzo 24 Buenos Aires, Argentina Estadio Único de la Plata

Marzo 27 Sao Paulo, Brasil Allianz Parque

Durante el tramo por América Latina del Global Spirit Tour, la banda continuará su asociación en caridad con el fabricante de relojes Suizos Hublot, recaudando dinero y llamando a la concientización para charity: water, continuando con su misión de proveer agua potable para todos en el mundo.

LOS40 COLOMBIA es la radio oficial de Depeche Mode en nuestro país así que también ganarás boletas con nosotros. Atentos a la programación de la emisora.

FUENTE: Comunicado Oficial