¿Vanessa Hudgens formará parte del elenco de High School Musical 4?

Ya es un hecho que la película de televisión estará centrada en una nueva clase de East High Wildcats, ella podría interpretar el papel de una maestra y en una entrevista exclusiva con E! News comentó,"Es decir, tengo 28","Podría ser una profesora, ¡pero me niego a ser una profesora! Todavía soy una adolescente de corazón. Así que probablemente no sea conmigo, pero me emociona ver qué prepararán".

Finalmente, le pidieron algunos concejos para el nuevo elenco y añadió en medio del lanzamiento del juego para movil de Bubble With 3 Saga, "Diviértanse. Nosotros solo éramos niños corriendo por ahí y pasándola bien".