Kendall Jenner se compadece del hombre que la acosaba y muchos no la entienden

Después de que Kim Kardashian aprovechara uno de los últimos episodios del su programa de telerrealidad 'Keeping Up with the Kardashians' para desahogarse sobre la traumática experiencia vivida hace unos meses al ser atracada a punta de pistola en su apartamento de París, ahora le ha tocado el turno a su hermana Kendall Jenner de confesarse ante las cámaras sobre los sentimientos encontrados que experimentó el pasado agosto tras testificar en el juicio contra su acosador, Shavaughn McKenzie, quien poco antes había accedido ilegalmente a la mansión que tiene la modelo en el lujoso barrio de Hollywood Hills, en Los Ángeles.

"¿Es extraño que me sienta mal por él? No creo que esté del todo en sus cabales. No sé siquiera si puede controlar lo que hace. Es como si él pensase que lo que hace es normal y está bien", confesó la maniquí durante una conversación con su madre, Kris Jenner, emitida en el último capítulo del famoso 'reality', antes de achacar tan llamativo incidente a las implicaciones que para ella tiene vivir bajo el escrutinio público.

A pesar de que la matriarca del célebre clan le recordó durante su charla que había tomado la decisión correcta y de que nadie debería tolerar semejante violación de su espacio íntimo, la estrella de las pasarelas no puede evitar sentir cierta pena por el joven que estuvo persiguiéndola durante más de 15 meses, al que finalmente se le impuso una orden de alejamiento de cinco años, aunque su caso nada tenga que ver con el amor incondicional que recibe de sus verdaderos fans.

"No me gusta para nada que alguien dijera en Internet que 'Kendall tiene un fan obsesionado'. Un fan te quiere, quiere un autógrafo, una foto. Él está simplemente obsesionado. Es muy triste. Estuve a punto de llorar todo el tiempo porque me sentía mal por él. Aunque sé que es necesario, me entristece, pero definitivamente sé que tengo que protegerme porque no sé de lo que pueda ser capaz la gente", compartió la popular modelo con su padre, Caitlyn Jenner, en otro momento del programa.

