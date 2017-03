Adele le ha dado a sus fans una noticia que muchos aún no pueden creer, la cantante afirmó segpun el diario The New Zealand, que no sabe si se seguirá girando por el mundo con su más reciente tour de conciertos, pues no sabe si es buena para este tipo de actividades, por lo que dio a entender que podríoa no volver a girar por el mundo.

Las afirmaciones las hizo en uno de sus últimos conciertos en Londres, donde tendrá cuatro fechas más en el Wembley Stadium. Y es que la cantante ofreció un recital el domingo pasado al aire libre, en el que terminó empapada y con furia dijo:

"Acabo de pasar dos horas en peluquería y maquillaje para nada" afirmó.

¿Podremos los fans perdernos de ver en vivo a esta estrella de la música?