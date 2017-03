Zara Larsson habla sobre el enfrentamiento entre Taylor Swift y Katy Perry

Al margen de su juventud y del hecho de que solo han pasado unos días desde el lanzamiento de su disco debut, 'So Good', la cantante Zara Larsson (19) está decidida a jugar un papel fundamental a la hora de sacudir los cimientos de la escena pop internacional, tanto en el plano estrictamente artístico como en lo relativo a todas aquellas convenciones sociales que siguen estando presentes en el seno de la industria.

Tanto es así, que en su objetivo de promover una serie de cambios profundos en el sector que lleven a una situación más igualitaria entre hombres y mujeres, la artista sueca no ha dudado en criticar abiertamente la batalla sin cuartel que, a ojos de la opinión pública, han venido protagonizando en los últimos años las cantantes Taylor Swift y Katy Perry, ya que a su juicio este tipo de enfrentamientos no contribuyen precisamente a propiciar esa alianza tan necesaria que debería existir entre las artistas femeninas a la hora de exigir un mayor reconocimiento.

"No soy parte de la famosa pandilla de Taylor Swift [en referencia al grupo de esbeltas modelos que forman parte de su círculo más íntimo] y la verdad es que me importa bien poco esa rivalidad que hay entre ella y Katy Perry. De hecho, tengo que decir que me parece muy feo que haya gente que alimente tanta negatividad. Es muy triste ver tantas disputas entre las mujeres de esta industria, sobre todo porque sigue girando en torno a la figura del hombre. Creo que deberíamos apoyarnos más entre nosotras", aseguró en conversación con el diario The Independent.

Aunque no es ni mucho menos la primera artista de la nueva generación de estrellas del pop que trata de transmitir con sus canciones y con su imagen pública un potente mensaje sobre la independencia y la dignidad de la mujer, la intérprete tiene muy claro que su primer trabajo discográfico refleja con fidelidad su personalidad y todos aquellos principios que siempre han formado parte de ella.

"No es que haya tratado de hacer un disco temáticamente feminista, simplemente yo soy así y pretendo que mi música sea un retrato de lo que soy, al menos en parte. Quiero decir, es divertido y al mismo tiempo proyecta esa actitud de fortaleza que me define como mujer. Evidentemente, la gente en la que me inspiro cuando escribo canciones son aquellas mujeres jóvenes como yo, así que espero que sirva para levantar nuestra autoestima", reflexionó en la misma conversación.