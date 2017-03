Llega la primera emisión de los World Dance Music Radio Awards por LOS40

El espectáculo inicia a las 5 PM hora de México y tendrá una duración de 6 horas con los shows en directo de David Guetta, Martin Garrix, Steve Aoki, Alan Walker, Cedric Gervais, Nervo y Vassy.

El DJ Luis López, conductor del programa radial World Dance Music, ya está en México; listo para presentar la entrega de los premios que han movido a los 12 países donde cada semana se emite su radio show y que integran la Cadena de LOS40: Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, Guatemala, Panamá, Paraguay, República Dominicana, Nicaragua y México.

Oyentes de todo el mundo podrán vivir esta gala a través de la radio por LOS40, ver este espectáculo en vivo en streaming en los40.com y wdmradioawards.com, y por televisión a través de los canales de SKY (canales 715 en SD y 1715 en HD).

Los hashtags que ya están uniendo a los seguidores de la música electrónica en el mundo son: #WDMRadioAwards y #CMDX. Los invitamos a unirse a la conversación este miércoles 29 de marzo.

Los World Dance Music Radio Awards son el evento en donde se premiarán a los mejores representantes de la música electrónica internacional en 11 categorías: DJ del año, Best Electro House DJ, Best Party DJ, King of Social Media, Best Global Track, Best Documentary EDM, Best Trending Track, Best New Talent, Best Remix y Best Dancefloor Track, Best Electronic Vocalist. Los ganadores han sido elegidos gracias a los votos recibidos en la web de LOS40 en los 12 países donde existe la marca.

El mundo no gira, lo mueven los DJ’s… ¡desde la #CDMX!