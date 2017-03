Hace un mes Katy Perry y Orlando Bloom le pusieron fin a su romance de nueve meses para tomar rumbos distintos, pero todo parece idicar que la californiana ya encontró el amor o por lo menos ya tiene con quien coquetear en Hollywood.

No se trata de su ex pareja John Mayer, sino del actor Ryan Philippe. La cantante y el actor coincidieron en la fiesta de cumpleaños de Elton John donde creció la llama del amor.

Según informa The Hollywood Reporter, la pareja estaba en mesas diferentes, pero el actor rompió el hielo y se sentó al lado de la intérprete de 'Chained To The Rhythm'.

“Ella estaba completamente asombrada. Hubo un instante en el que él tenía su mano sobre la rodilla de Katy. La quitó, pero no tardo en volver para continuar coquetenado”

El actor se hizo famoso en los años noventa, al protagonizar la película 'Sé lo que hiciste el verano pasado' o 'Crueles intenciones', donde conoció a su ex esposa y tambien actriz, Reese Whitherspoon y con quien comparte dos hijos.