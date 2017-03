El deseo de Ed Sheeran que muchas fanáticas esperan nunca se cumpla

Pese a ser una de de las estrellas más queridas y exitosas del panorama musical actual, el cantante Ed Sheeran ya ha pensado a sus 26 años en la posibilidad de tener hijos junto a su novia, la también británica Cherry Seaborn, en un futuro no demasiado lejano, aunque espera que para entonces haya podido ya reducir el intenso ritmo de vida que se deriva de sus compromisos profesionales.

"No quiero estar de gira cuando tenga hijos, quiero estar ágil en cada momento y ser un padre de verdad, así que sí, me encantaría tener niños, me encantaría tener todos los niños que pueda, pero no los quiero tener ahora", ha confesado en el programa de la cadena británica ITV 'Good Morning Britain'.

Sin duda alguna, el ambiente en el que se criarán los hipotéticos hijos del artista será acogedor y austero, alejado de los excesos y de la ostentación que suelen definir a otros artistas de la industria, ya que como ha afirmado el simpático intérprete en varias ocasiones, tiene la suerte de poder rodearse de personas de confianza que le ayudan a mantener los pies en la tierra.

"Creo que ayuda tener gente buena a tu alrededor porque siempre tengo a alguien dispuesto a abofetearme si se me ocurre hacer algo extravagante. Recuerdo estar una vez de gira y decir: 'No quiero salir al escenario hoy', y alguien me contestó '¿Por qué? Es tu trabajo'", ha asegurado en la misma conversación.

El extraordinario compositor también ha declarado que intenta llevar una vida cotidiana lo más normal posible y cerca de sus amigos de siempre, pero evitando salir por la noche a diferencia de años atrás.

"Me he alejado un poco de salir de fiesta en todo momento el rato y ya no me gusta tanto, así que mi plan suele ser invitar a mis amigos a casa y tomar algo en lugar de ir a una discoteca", ha relatado.

Fuente: Bangshowbiz