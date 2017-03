Tras estar presente en la gala de la nueva cinta en la que participará llamada "Valerian and the City of a Thousand Planets", la modelo Cara Delevingne ha dejado de nuevo a todos sus fans con una inmensa preocupación por como luce.

Y es que no es la primera vez que la también actriz inquieta a muchos por su apariencia física, pues en distintas pasarelas y galas alrededor del mundo ha lucido más delgada de lo que muchos esperan, aunque es bien sabido que a las modelos en el exterior se les pide unas tallas en particular ella específicamente luce poco saludable.

Por eso queda en el ambiente la misma pregunta, ¿padece la actriz un desorden alimenticio?