El mejor ambiente con los Dj's más importantes del mundo en los WDM Radio Awards

La cantante ha dejado ver que puede ser muy sensual con este particular "tweking" que enloquece a muchos.

El intérprete canadiense tuvo que reprogramar su concierto en la capital holandesa, algo que no gustó mucho a sus seguidores.

La cantante está convencida de que la pelea constante entre las dos cantantes no contribuye a erradicar el dominio masculino en la industria de la música.

El intérprete de 'Shape of You' admite que le encantaría formar una familia, sin embargo eso no le permitiría seguir trabajando en la música como hasta ahora.